Почему необходим воздух для прорастания семян

Биология
Почему необходим воздух для прорастания семян
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что благодоря воздуху есть ветер, с помощью ветра семена распостраняются. 
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