Диктант "Четвёртый лишний". Графически обозначь условия выбора изучаемой орфогра??мы. 1. (Пепельно) серый, (красно) бурый, (бело) мраморный, (бледно) розовый. 2. (Красно) носый, (лево) бережный, (ближне) восточный, (юго) восточ...
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Диктант "Четвёртый лишний". Графически обозначь условия выбора изучаемой орфогра??мы. 1. (Пепельно) серый, (красно) бурый, (бело) мраморный, (бледно) розовый. 2. (Красно) носый, (лево) бережный, (ближне) восточный, (юго) восточный. 3. (Электронно)вычислительный, ( научно) исследовательский, (финансово) экономический, (общественно) полезный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пепельно-серый, красно-бурый, беломраморный, бледно-розовый. 2. Красноносый, левобережный, ближневосточный, юго-восточный. 3. Электронно-вычислительный, научно-исследовательский, финансовой экономический, общественно полезный
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