Диктант "Четвёртый лишний". Графически обозначь условия выбора изучаемой орфогра??мы. 1. (Пепельно) серый, (красно) бурый, (бело) мраморный, (бледно) розовый. 2. (Красно) носый, (лево) бережный, (ближне) восточный, (юго) восточ...

Русский язык
Диктант "Четвёртый лишний". Графически обозначь условия выбора изучаемой орфогра??мы. 1. (Пепельно) серый, (красно) бурый, (бело) мраморный, (бледно) розовый. 2. (Красно) носый, (лево) бережный, (ближне) восточный, (юго) восточный. 3. (Электронно)вычислительный, ( научно) исследовательский, (финансово) экономический, (общественно) полезный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пепельно-серый, красно-бурый, беломраморный, бледно-розовый. 2. Красноносый, левобережный, ближневосточный, юго-восточный. 3. Электронно-вычислительный, научно-исследовательский, финансовой экономический, общественно полезный
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