Люди, помогите, как натоенировать память что бы нормально писать изложения, сегод??я на диагностической сидела и тупила...

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Люди, помогите, как натоенировать память что бы нормально писать изложения, сегод??я на диагностической сидела и тупила...

Автор: Гость