Люди, помогите, как натоенировать память что бы нормально писать изложения, сегод??я на диагностической сидела и тупила...
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Люди, помогите, как натоенировать память что бы нормально писать изложения, сегод??я на диагностической сидела и тупила...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо учить какое-либо маленькое стихотворение или текст.
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