Помогите пожалуйста! Очень-очень нужно сделать.

Биология
Помогите пожалуйста! Очень-очень нужно сделать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) свет б) вода в) температура г) соленость воды д) высота снежного покрова Пожалуйста
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