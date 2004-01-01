Какую роль сыграл рост крупных городов в размещении населения

География
Какую роль сыграл рост крупных городов в размещении населения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современное размещение населения на территории Земли – это результат длительного процесса заселения и хозяйственного освоения. Данные процессы зависели от конкретных природных, исторических, экономических и демографических условий отдельных районов. Необходимо особо выделить роль природных факторов. Однако с развитием производственных сил и, прежде всего, размещением производства, повышается роль социально-экономических условий. К демографическим факторам относятся различия в естественном приросте населения.Сейчас заселены почти все пригодные для жизни людей пространства. Территория, обитаемая (занятая) людьми, носит название ойкумены. Понятие пригодности территории – категория историческая. По земному шару население размещено неравномерно, т.к. люди стремятся заселять территории наиболее благоприятные для жизни и ведения хозяйства. Так, основная масса людей живёт в умеренном, субтропическом и субэкваториальном поясах, на низменностях и равнинах до 500 м над уровнем моря, а также приблизительно 200-километровой полосе вдоль побережий морей и океанов. Примерно 70% всех жителей планеты проживает на 7% суши. Мало заселены пустыни, экваториальные леса, полярные высокогорные районы. Хотя абсолютной невозможностью для обитания людей не обладает ни один район Земли, совершенно неосвоенные области занимают 15% территории суши. Эти области экстремальны по природным условиям и естественно, что основная масса людей их игнорирует.Процентное соотношение проживаемых людей неоднородно и по полушариям. Так, в Восточном полушарии проживает 86% населения Земли, а в Западном – 14%, в Северном сосредоточено 90%, а в Южном – 10%. Численность населения на материках не остаётся постоянной. Она изменяется с течением времени. Постоянное население отсутствует в Антарктиде.Основным показателем размещения населения является его плотность – степень заселённости территории; это численность постоянного населения, приходящаяся на 1 кв.км. территории. Измеряется в чел./кв.км.Средняя плотность населения Земли = 6 000 млн.чел./ 149млн.кв.км. = 40,27 чел/кв.км. Однако около половины обитаемой суши имеет среднюю плотность населения менее 5 чел./кв.км. Плотность населения в зарубежной Европе и Азии является самой высокой среди регионов – почти в 3 раза больше средней (более 100 чел./кв.км), в то время как в Америке она вдвое, а в Австралии и Океании вдесятеро меньше. Среди отдельных стран мира наиболее высока плотность населения в государствах-карликах (в Монако показатель составляет 15,5 тыс., Сингапуре – 4.5 тыс.). Из крупных стран очень высок показатель плотности населения в Бангладеш – более 800 чел./кв.км. В крупнейших странах мира средняя плотность составляет: в Китае – 125 чел./кв.км., Индии – 300 чел./кв.км., США – 27 чел./кв.км., в России – 8,7 чел./кв.км., в 2004 г. – 47,4 чел./кв.км., в Беларуси – 47,4 чел./кв.км.

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