Загадки о лисе, ежике и белки, волченке? помогите пжл.
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Загадки о лисе, ежике и белки, волченке? помогите пжл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рыжая, хитрая, любого обмануть как раз плюнуть Кто же это? (Лиса) маленький клубочек свернулся в кружочек очень колючий но очень добрый (еж) рыжая пушистая на лису похожа но не она Кто же это?(белка) серый,сильный,очень злой , кто же это?? ( волк)
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