Какая купюра была в древнем Египте? И сколько она стоила?
История
Какая купюра была в древнем Египте? И сколько она стоила?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купюр не было был обмен вещей например:рыбу меняли на кувшины
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