Заполните пропуски: А) Обобщающий экономический показатель, который выражает сов??купную стоимость произведенных внутри страны товаров и услуг в рыночных ценах называется. И 10 задание, пожалуйста

Обществознание

Заполните пропуски: А) Обобщающий экономический показатель, который выражает сов??купную стоимость произведенных внутри страны товаров и услуг в рыночных ценах называется. И 10 задание, пожалуйста

Автор: Гость