Заполните пропуски: А) Обобщающий экономический показатель, который выражает сов??купную стоимость произведенных внутри страны товаров и услуг в рыночных ценах называется. И 10 задание, пожалуйста
Обществознание
Заполните пропуски: А) Обобщающий экономический показатель, который выражает сов??купную стоимость произведенных внутри страны товаров и услуг в рыночных ценах называется. И 10 задание, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)ввп валовый внутренний продукт 10) форма государственного устройства - федерация (федеративное государство).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напиши отрицательные предложения. 1 I play tennis 2 We watch TV in the kitchen 3 He collects stamps 4 I live in London 5 Bob goes windsu...