Решите задачу с помощью уравнения В железной руде масса железа на 44 кг больше масса примеси. Сколько килограммов примеси содержится в 100 кг железной руды?

Математика

Решите задачу с помощью уравнения В железной руде масса железа на 44 кг больше масса примеси. Сколько килограммов примеси содержится в 100 кг железной руды?

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