Решите задачу с помощью уравнения В железной руде масса железа на 44 кг больше масса примеси. Сколько килограммов примеси содержится в 100 кг железной руды?

Математика
Решите задачу с помощью уравнения В железной руде масса железа на 44 кг больше масса примеси. Сколько килограммов примеси содержится в 100 кг железной руды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмём железа 72кг-подбором, 100-72=28кг( примисей ) проверяем 28+44 =100? верно -> в 100кг железной руды 28кг примисей
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