Срочно надо)! выберите осложненное ,но нераспростроненное предложение .Выбрать один. 1)Дети бегали,шутили,смеялись. 2)Во дворе,на скамейке,на машинах лежал пушистый снег. 3)Ударившись лбом о стекло,мальчик все же вскочил в ...

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Срочно надо)! выберите осложненное ,но нераспростроненное предложение .Выбрать один. 1)Дети бегали,шутили,смеялись. 2)Во дворе,на скамейке,на машинах лежал пушистый снег. 3)Ударившись лбом о стекло,мальчик все же вскочил в автобус. 4)Ира,я очень прошу тебя приехать .

Автор: Гость