Срочно надо)! выберите осложненное ,но нераспростроненное предложение .Выбрать один. 1)Дети бегали,шутили,смеялись. 2)Во дворе,на скамейке,на машинах лежал пушистый снег. 3)Ударившись лбом о стекло,мальчик все же вскочил в ...

Русский язык
Срочно надо)! выберите осложненное ,но нераспростроненное предложение .Выбрать один. 1)Дети бегали,шутили,смеялись. 2)Во дворе,на скамейке,на машинах лежал пушистый снег. 3)Ударившись лбом о стекло,мальчик все же вскочил в автобус. 4)Ира,я очень прошу тебя приехать .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение 1. оно осложнено однородными сказуемыми.
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