Решите задачу составив уравнение. Среднее арифметическое трех чисел равно 4,7. Вто??ое число на 0,3 меньше первого числа, а третье число в 1,2 раза больше первого числа. Чему равно первое число?
Математика
Решите задачу составив уравнение. Среднее арифметическое трех чисел равно 4,7. Вто??ое число на 0,3 меньше первого числа, а третье число в 1,2 раза больше первого числа. Чему равно первое число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - 3ее число, тогда (2,4х) - 1ое число, (0,6 + х) - 2ое число. Так как среднее арифметическое этих чисел равно 2,4, то получим уравнение: 2,4х + 0,6 + х + х = 2,4*3 4,4х + 0,6 = 7,2 4,4Х= 6,6 Х= 1,5 1,5 - третье число 2,4*1,5 = 3,6 - первое число 0,6 + 1,5 = 2,1 - второе число Ответ, 3,6; 2,1; 1,5
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