Решите задачу составив уравнение. Среднее арифметическое трех чисел равно 4,7. Вто??ое число на 0,3 меньше первого числа, а третье число в 1,2 раза больше первого числа. Чему равно первое число?

Математика

Решите задачу составив уравнение. Среднее арифметическое трех чисел равно 4,7. Вто??ое число на 0,3 меньше первого числа, а третье число в 1,2 раза больше первого числа. Чему равно первое число?

Автор: Гость