Решите задачу, составив уравнение, сумма трех чисел равна 83.Известно что первое число на 15 меньше второго, а третье число в 5 раз больше второго. Найдите эти числа
Математика
Решите задачу, составив уравнение, сумма трех чисел равна 83.Известно что первое число на 15 меньше второго, а третье число в 5 раз больше второго. Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число х тогда второе х+15 а третье (х+15)*5 а сумма 83 х+х+15+5(х+15)=83 2х+15+5х+75=83 7х+90=83 7х=-7 х=-1 второе число -1+15=14 третье 14*5=70
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Иногда строение Земли сравнить с вареным куриным яйцом Объясните почему это срав??ение не совсем удачно
Русский язык
Математика