Решите задачу, составив уравнение, сумма трех чисел равна 83.Известно что первое число на 15 меньше второго, а третье число в 5 раз больше второго. Найдите эти числа

Математика

Решите задачу, составив уравнение, сумма трех чисел равна 83.Известно что первое число на 15 меньше второго, а третье число в 5 раз больше второго. Найдите эти числа

Автор: Гость