Решите задачу составив выражение. Слесарь обработал 6 деталий. Первую деталь он обрабатывал 23 мин а каждую следущую- на 2 мин быстрее чем преведущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей ?

Математика
Решите задачу составив выражение. Слесарь обработал 6 деталий. Первую деталь он обрабатывал 23 мин а каждую следущую- на 2 мин быстрее чем преведущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23-2=21мин вторую деталь21-2=19мин третью деталь19-2=17мин четвертую деталь17-2=15мин пятую деталь15-2=13мин шестую деталь 23+21+19+17+15+13=108 минут потребовалось для обработки всех деталей

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