Решите задачу составив выражение. Слесарь обработал 6 деталий. Первую деталь он обрабатывал 23 мин а каждую следущую- на 2 мин быстрее чем преведущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей ?

Математика

Решите задачу составив выражение. Слесарь обработал 6 деталий. Первую деталь он обрабатывал 23 мин а каждую следущую- на 2 мин быстрее чем преведущую. Сколько минут потребовалось для обработки всех деталей ?

Автор: Гость