Упростите выражение и найдите его значение: 2x + 3x при x = 3. Помогите плиз!!!!!

Математика
Упростите выражение и найдите его значение: 2x + 3x при x = 3. Помогите плиз!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+3х=х(2+3) Если х=3 то, 3*(2+3)=15
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