Пожалуйста помогите составить план параграфа 15 или же (Горожане и их образ жизни) 6 класс история средних веков учебник Е. В. Агибалова, Г. М. Донской

История

Пожалуйста помогите составить план параграфа 15 или же (Горожане и их образ жизни) 6 класс история средних веков учебник Е. В. Агибалова, Г. М. Донской

Автор: Гость