Решите задачу Составляем систему уравнений известно что Сумма двух положительны?? чисел в 2 раза больше их разности и все 40% одного числа на 17 больше чем 35% другого Найдите эти числа

Алгебра

Решите задачу Составляем систему уравнений известно что Сумма двух положительны?? чисел в 2 раза больше их разности и все 40% одного числа на 17 больше чем 35% другого Найдите эти числа

Автор: Гость