Решите задачу Составляем систему уравнений известно что Сумма двух положительны?? чисел в 2 раза больше их разности и все 40% одного числа на 17 больше чем 35% другого Найдите эти числа

Алгебра
Решите задачу Составляем систему уравнений известно что Сумма двух положительны?? чисел в 2 раза больше их разности и все 40% одного числа на 17 больше чем 35% другого Найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва составляем систему линейных уравнении.Далее находим значение x и y
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