СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!номер 112 даю 28 балов

Русский язык
СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!номер 112 даю 28 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? - Сейчас одиннадцать часов двадцать минут. - Спасибо большое - Пожалуйста - Не подскажите, который сейчас час? - четыре часа шестнадцать минут -Спасибо
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