СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!номер 112 даю 28 балов

Гость: Гость:

-Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? - Сейчас одиннадцать часов двадцать минут. - Спасибо большое - Пожалуйста - Не подскажите, который сейчас час? - четыре часа шестнадцать минут -Спасибо