Решите задачу за карандаши заплатили 18 рублей а за такое же количество фломастеров 72 рубля сравните цену карандаша и фломастера

Математика

Решите задачу за карандаши заплатили 18 рублей а за такое же количество фломастеров 72 рубля сравните цену карандаша и фломастера

Автор: Гость