Решите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
Решите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
В1: Первое число больше, так как степень выше и основание степени >1 В2:25/3+4=12 1/3 В3: данное уравнение сводиnся к: -2х=1/2 Значит х=-1/4 В5: Так как основание степеней меньше 1, то неравенство сводится к: -0,5-3х>х+1,5 -4х>2 x<-0,5
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