Решити прошу пожалуйста
Алгебра
Решити прошу пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9^x-3^x-6>0 (3^x)²-3^x-6>0 показательное квадратное неравенство. замена переменных: 3^x=t, t>0 t²-t-6>0 метод интервалов: 1. t²-t-6=0, t₁=-2, t₂=3 2. + - + ---------(-2)----------(3)------------------>t 3. t<-2, t>3 обратная замена: t<-2. нет решения t>3, 3^x>3. 3^x>3¹ основание степени а=3, 3>1. знак неравенства не меняем x>1 ответ: x>1
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