Рецепт приготовления вареников

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Вареники с картошкой - еда простая, но сытная. А сделанная руками, да с любовью, становится нереально вкусной. Подают блюдо горячим, посыпав жареным лучком.Ингредиенты: Тесто: два яйца, 1,5-2 стакана воды, 5 стак. муки (около килограмма), соль. Начинка: килограмм картофеля, 2 луковицы, соль, черный перец, постное масло.Способ приготовленияПервым делом следует поставить варить картошку в подсоленной воде, очистив ее и порезав на кусочки. Теперь самое время заняться тестом.Высыпать в миску муку, добавить большую щепотку соли, яйца и начать понемногу вливать воду, замешивая тесто. Лучше, чтобы вода была очень холодная, почти ледяная. Замесить крутое тесто. Оно должно отставать от рук и быть достаточно мягким. Обязательно дать ему отдохнуть час-два, минимум полчаса. Его следует накрыть, чтобы оно не заветрелось.Нашинковать мелко лук и поджарить его до золотистости на масле. Если вместо масла использовать сало, то получатся еще и шкварки.С картошки слить всю воду, потолочь ее в пюре, поперчить, добавить половину жареного лука вместе с маслом и перемешать. Дать немного остыть.Осталось слепить вареники и отварить. Лепите как вам привычнее – кому-то удобнее резать жгутики на кусочки и по одному раскатывать в лепешку, а кому-то лучше из большого пласта вырезать кружочки. Раскатывать тесто следует не сильно тонко. На середину круглой плоской лепешечки положить начинку и соединить края. Готовые вареники складывать на припудренный мукой стол или разделочную доску, а затем партиями отварить (в подсоленной воде). Как всплывут, варить минуты две-три, не больше, иначе тесто может порваться и начинка вывалится в воду. Подавать с оставшимся жареным луком или шкварками.