Рядом с каждым предложением укажи каким оно является простым, сложноподчинным, сложносочинёным. Из сада доносится пение и гомон птиц.-..............................-на точках должен быть ответ в лесу слышится тонкий голосок м...

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Рядом с каждым предложением укажи каким оно является простым, сложноподчинным, сложносочинёным. Из сада доносится пение и гомон птиц.-..............................-на точках должен быть ответ в лесу слышится тонкий голосок малиновки а над полем разносятся звоникие треля жаворонка.-.......................................... В теной глубине чащи нежно белеют серебристые ландыши над болотом ярко желтеют купавы.-......................................................

Автор: Гость