Рифма к слову река пожалуйста помогите
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Рифма к слову река пожалуйста помогите
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Гость:
Река ТЕКЛА,у каждого своя фантазия
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