НАЙТИ СЛОВА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ Последние две недели были особенно тяжёлыми ребята исправляли двойки

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НАЙТИ СЛОВА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ Последние две недели были особенно тяжёлыми ребята исправляли двойки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последние две недели были особенно тяжёлыми - недели были тяжёлыми. Это переносное значение, т.к недели не могут быть тяжёлыми.
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