НАЙТИ СЛОВА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ Последние две недели были особенно тяжёлыми ребята исправляли двойки
Русский язык
НАЙТИ СЛОВА С ПЕРЕНОСНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ Последние две недели были особенно тяжёлыми ребята исправляли двойки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последние две недели были особенно тяжёлыми - недели были тяжёлыми. Это переносное значение, т.к недели не могут быть тяжёлыми.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ярко сверкала над рекой молния написать главные члены предложение и по маленьком?? написать имя пред имя сущ
Английский язык
Ответь на вопросы письменно. what season do you like? what toy do you play? what girl do you like? what cinema do you go to? what clothes do you have?
Математика
Математика