Ярко сверкала над рекой молния написать главные члены предложение и по маленьком?? написать имя пред имя сущ
Русский язык
Ярко сверкала над рекой молния написать главные члены предложение и по маленьком?? написать имя пред имя сущ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярко сверкала над рекой молния написать главные члены предложение и части речи. Молния подлежащее(сущ.), сверкнула сказуемое( гл.) ,над рекой обстоятельство места (сущ.+ предлог) ярко обстоятельство ( наречие).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ответь на вопросы письменно. what season do you like? what toy do you play? what girl do you like? what cinema do you go to? what clothes do you have?
Математика
Математика