Ярко сверкала над рекой молния написать главные члены предложение и по маленьком?? написать имя пред имя сущ

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Ярко сверкала над рекой молния написать главные члены предложение и по маленьком?? написать имя пред имя сущ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярко сверкала над рекой молния написать главные члены предложение и части речи. Молния  подлежащее(сущ.), сверкнула сказуемое( гл.) ,над рекой обстоятельство места (сущ.+  предлог) ярко обстоятельство ( наречие).
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