Найдите неизвестный член пропорции 4 4/5:0,8=х: 1 1/6
Математика
Найдите неизвестный член пропорции 4 4/5:0,8=х: 1 1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 4/5 : 0,8 = х : 1 1/6 0,8х = 24/5 * 7/6 0,8х = 28/5 0,8х = 5,6 х = 7
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Математика