Русский язык! Домашка :с язык русский домашка задание : Прочитайте, укажите метафоры . Распределите их по группам в зависимости от того , какой признак положен в основу переносного значения слова . заполните таблицу :Сл...
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Русский язык! Домашка :с язык русский домашка задание : Прочитайте, укажите метафоры . Распределите их по группам в зависимости от того , какой признак положен в основу переносного значения слова . заполните таблицу :Слова: Часы идут, Головка лука, игольное ушко, горный хребет, дворник на автомобильном стекле, подошва горы, бездна горя, шляпка гвоздя, водопад звёзд, хвост поезда . лавина звонков, чёрствый человек, чёрная зависть, мягкий климат, острая боль, серебряный иней, золотое время, золотой закат. Группы по которым нужно определить слова: Сходство предметов или явлений по : По форме , по цвету , по положению , по функциям , по внутренним свойствам ощущениям, восприятию вредметов и явлений, их оценке ПРОШУ ПОМОГИТЕ!
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