Родители предложили вам на выбор:провести лето на даче или в спортивном лагере.Ка??им будет ваше рассуждение предшествующее принятию решения?
Обществознание
Родители предложили вам на выбор:провести лето на даче или в спортивном лагере.Ка??им будет ваше рассуждение предшествующее принятию решения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала подумаю о последствиях стоит ли мне туда ехать или нет?Подумать,как я себя буду вести в той или иной ситуации
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