Роль фразеологизмов в русском языке.... ( Примеры)

Русский язык
Роль фразеологизмов в русском языке.... ( Примеры)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фразеологизмы нужны чтобы человек выражался с красотой фразеологизмы это устойчивые выражения например золотые руки
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