Роль имени существительного в предложении.

Русский язык
Роль имени существительного в предложении.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверно подлежащее...просто что еще? 
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