Напиши существительные в родительном падеже книжки книжек ошибки подруги песню сосны Galaxy S4 тарелки площадь площадки лодки дороге после страницы девочки 2 Какие окончания имеют существительные женского рода в родительном пад...
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Напиши существительные в родительном падеже книжки книжек ошибки подруги песню сосны Galaxy S4 тарелки площадь площадки лодки дороге после страницы девочки 2 Какие окончания имеют существительные женского рода в родительном падеже во множественном числе
Ответ(ы):
Гость:
Ошибки - ошибки, подруги - подруги, песню -песни, сосны- сосен, тарелки-тарелки, площадь - площади, площадки-площадки, лодки- лодки,дороге - дороги, страницы - страницы, девочки - девочек. Вроде так.
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