Напиши существительные в родительном падеже книжки книжек ошибки подруги песню сосны Galaxy S4 тарелки площадь площадки лодки дороге после страницы девочки 2 Какие окончания имеют существительные женского рода в родительном пад...

Русский язык

Напиши существительные в родительном падеже книжки книжек ошибки подруги песню сосны Galaxy S4 тарелки площадь площадки лодки дороге после страницы девочки 2 Какие окончания имеют существительные женского рода в родительном падеже во множественном числе

Автор: Гость