ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ -X=-2,7
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ -X=-2,7
Ответ(ы):
Гость:
У этого уравнения нет корня, как я поняла.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика задача на складе было 25000 кг капусты со склада часть капусты увезли на 7 машинах погрузив на каждую 2 тонн сколько тонн капусты остало...
Русский язык
Помогите! 1.*... легко и (не) принужден, нн) о, как (будто) мы....* 2. Намече(н,нн)ая встреча не состоялась, так (как) мне пришлось внезапно у...
Математика
В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов,а в другую 2-таких же ящика.в первую столовую привезли на 24 кг фруктов больше чемво вторую.ск...
Другие предметы