Математика задача на складе было 25000 кг капусты со склада часть капусты увезли на 7 машинах погрузив на каждую 2 тонн сколько тонн капусты осталось ?

Математика

Математика задача на складе было 25000 кг капусты со склада часть капусты увезли на 7 машинах погрузив на каждую 2 тонн сколько тонн капусты осталось ?

Автор: Гость