В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов,а в другую 2-таких же ящика.в первую столовую привезли на 24 кг фруктов больше чемво вторую.сколько килограмм фруктов привезли в каждую столовую?сделай рисунок и реши задачу
Математика
В одну столовую привезли 5 одинаковых ящиков фруктов,а в другую 2-таких же ящика.в первую столовую привезли на 24 кг фруктов больше чемво вторую.сколько килограмм фруктов привезли в каждую столовую?сделай рисунок и реши задачу
Ответ(ы):
Гость:
5-2=3 ящика больше привезли в первую столовую 24:3=8кг фруктов в одном ящике Сколько кг фруктов привезли в каждую столовую? 5*8=40кг фруктов привезли в первую столовую 2*8=16кг фруктов привезли во вторую столовую Сколько кг фруктов привезли в две столовые вместе? 5+2=7 ящиков привезли в две столовые 7*8=56кг фруктов привезли в две столовые вместе
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