Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найти скорость теплохода по и против течения
Математика
Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч.Скорость течения 4,9 км/ч.Найти скорость теплохода по и против течения
Ответ(ы):
Гость:
21.6+4.9= 26.5 км/ч по течению 21.6-4.9 =16.7 км/ч против течения. Ответ:26.5 км/ч скорость по течению; 16.7 км/ч скорость против течения. Желаю удачи!!!
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