Какой частью речи будет слово "другой". в предложении лыжник взбирается на "другой" холм и скатывается уже с него.
Русский язык
Какой частью речи будет слово "другой". в предложении лыжник взбирается на "другой" холм и скатывается уже с него.
Ответ(ы):
Гость:
Другой (какой?)-прилагательное
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