Какой частью речи будет слово "другой". в предложении лыжник взбирается на "другой" холм и скатывается уже с него.

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Какой частью речи будет слово "другой". в предложении лыжник взбирается на "другой" холм и скатывается уже с него.

Автор: Гость