Где в первые изобрели бетон 1) Англии 2) Древнем риме 3) Китае 4) США
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Где в первые изобрели бетон 1) Англии 2) Древнем риме 3) Китае 4) США
Ответ(ы):
Гость:
В Англии Дж.Паркером в 1796 году.
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