Решите задачу с УСЛОВИЕМ!Журнал обьявил конкурс детских рисунков,в котором приня??а участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000 детей?Заранее спасибо!

Математика

Решите задачу с УСЛОВИЕМ!Журнал обьявил конкурс детских рисунков,в котором приня??а участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000 детей?Заранее спасибо!

Автор: Гость