Решите задачу с УСЛОВИЕМ!Журнал обьявил конкурс детских рисунков,в котором приня??а участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000 детей?Заранее спасибо!
Математика
Решите задачу с УСЛОВИЕМ!Журнал обьявил конкурс детских рисунков,в котором приня??а участие одна девятая часть его подписчиков.Сколько подписчиков у журнала,если редакция получила рисунки от 10000 детей?Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Приняли уч. - 1/9 ч. Получили - 10000 рис. подписчиков - ? 10000*9=90000 (чел.) Ответ: 90000 человек подписчиков у журнала.
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