Нужно сделать таблицу Отряды земноводных Название отряда Признаки отряда Пред??тавители

Биология
Нужно сделать таблицу Отряды земноводных Название отряда Признаки отряда Пред??тавители
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Ответ(ы):
Гость:
Название отряда Признаки отряда Представители отряда 1. Отряд Бесхвостые Земноводные Лишены хвоста во взрослом состоянии, имеют прыгательные задние ноги Лягушки, жабы, квакши 2. Отряд Хвостатые Земноводные Имеют во взрослом состоянии длинный хвост и короткие ноги. Передвигаются при помощи волнообразных движений туловища и хвоста, перебирая ногами Тритоны, саламандры 3Отряд Безногие Земноводные Обитают во влажной и рыхлой почве тропических лесов. Утратили ноги вместе с поясами конечностей, хорошо развито обоняние и осязание, отсутствует зрение. Оплодотворение внутреннее Австралийская червяг
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