Прибавьте к произведению a и 8 частное 900 и 9

Математика
Прибавьте к произведению a и 8 частное 900 и 9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A*8+900:9= 8а+100 Ответ: 8а+100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) 31/80+(3/16+39/80) Б) 2/45+(3/45+7/9) В) (3/7+5/14)+1/14 Г) 7/15+(2/15+1/5) Д) 3/16+(1/16+5/8) Е) (1/13+1/14)+12/13
Ответить
Информатика
В одном из вариантов кодировки Unicode на каждый символ отводится четыре байта. Определите информационный объём сообщения из тридцати двух символов...
Ответить
Русский язык
Русский язык упражнение 449 помогите плиз
Ответить
Литература
Чому мене навчила Полліанна
Ответить
География
Какие особенности имеет растительный и животный мир Антарктиды?
Ответить