Какие особенности имеет растительный и животный мир Антарктиды

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Основная часть территории Антарктиды относится к зоне антарктических пустынь, которая практически лишена растительности и животного мира. Как очаги жизни на ледяном континенте можно рассматривать оазисы Антарктиды. Современная растительность материка представлена низшими растениями: мхами — 80 видов, лишайниками — 800 видов, а также микроскопическими водорослями. А в районе Полюса холода в снегу обнаружены бактерии. Животный мир Антарктиды связан с океаническими водами, омывающими материк. Летом на побережье и на прибрежных скалах гнездятся десятки видов птиц — буревестники, альбатросы, чайки-поморни­ки и пингвины. Среди последних наиболее типичны пингвины Адели, совершающие длительные переходы в глубь континента, и крупные императорские пингвины. В прибрежных водах обитают киты, кашалоты, касатки, различные виды тюленей. В прибрежных водах много планктона, особенно мелких ракообразных (криль). Им питаются рыбы, киты, ластоногие, птицы.