Коробки объемом 8дм2 упаковали в ящик. Получили 3 ряда, по 3 ящик в каждом. Каков объем ящика?
Математика
Коробки объемом 8дм2 упаковали в ящик. Получили 3 ряда, по 3 ящик в каждом. Каков объем ящика?
Ответ(ы):
Гость:
1) 5 х 8 = 40 (коробок) уместилось в ящик 2) 3 х 40 = 120(куб.дм) - объём ящика Ответ: 120 куб.дм - объём ящика.
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