Коробки объемом 8дм2 упаковали в ящик. Получили 3 ряда, по 3 ящик в каждом. Каков объем ящика?

Математика

Коробки объемом 8дм2 упаковали в ящик. Получили 3 ряда, по 3 ящик в каждом. Каков объем ящика?

Автор: Гость