Что было хорошего в воспитании спартанских мальчиков? Что может вызвать вообще осуждение?
История
Что было хорошего в воспитании спартанских мальчиков? Что может вызвать вообще осуждение?
Ответ(ы):
Гость:
Мальчиков могли сбросить в пропасть...
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