Напишиье сочинение расуждение на тему что нужно делать чтобы подготовить себя к жизненому опыту
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Напишиье сочинение расуждение на тему что нужно делать чтобы подготовить себя к жизненому опыту
Ответ(ы):
Гость:
Жизненный опыт непростая вещь.Нужно читать книги про жизнь и как ухаживать за ребенком. Нужно заранее все знать. Думать, составлять план на день. Думать успеешь ты или нет. И не волноватся
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