Определите по описанию гриб: шляпка 8-15 см в диаметре белая.пластинки розоватые,пр?? созревании темно -коричневые.Ножка 5-9см высотой ,1-2см шириной,прямая,ровная или в основании расширенная,с широким белым кольцом.растет сред...

Биология

Определите по описанию гриб: шляпка 8-15 см в диаметре белая.пластинки розоватые,пр?? созревании темно -коричневые.Ножка 5-9см высотой ,1-2см шириной,прямая,ровная или в основании расширенная,с широким белым кольцом.растет среди травы,в садах,огородах ,на пастбищах,встречаются возле человеческого жилья.Часто образует ведьмины круги больших размеров.Съедобен.

Автор: Гость