Определите по описанию гриб: шляпка 8-15 см в диаметре белая.пластинки розоватые,пр?? созревании темно -коричневые.Ножка 5-9см высотой ,1-2см шириной,прямая,ровная или в основании расширенная,с широким белым кольцом.растет сред...

Биология
Определите по описанию гриб: шляпка 8-15 см в диаметре белая.пластинки розоватые,пр?? созревании темно -коричневые.Ножка 5-9см высотой ,1-2см шириной,прямая,ровная или в основании расширенная,с широким белым кольцом.растет среди травы,в садах,огородах ,на пастбищах,встречаются возле человеческого жилья.Часто образует ведьмины круги больших размеров.Съедобен.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Описание похоже на шампиньон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПРИДУМАЙТЕ НЕ ИЗ КНИГ А ИМЕННО ИЗ ГОЛОВЫ) сложно подчиненное предложение с любым несклоняемым существительным и разобрать это предложение)помогите ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста 421 номер если ответите помогу вам
Ответить
Математика
Фермер собрал 5т картофеля. 30/100 всего картофеля он оставил себе, 40/100 - отдал на переработку, 15/100- оставил на семена, а остальной увез на р...
Ответить
Английский язык
Margaret came home from the cinema. Eliza, her elder sister, asked Margaret five questions. Report Eliza's questions. 1. Did you enjoy the film? ...
Ответить
Математика
Найди площадь квартиры,если в ней две комнаты по 16 м2, кухня -10м2, манузел- 3 м2,ванная -8 м2 и коридор -4 м2.
Ответить