ПРИДУМАЙТЕ НЕ ИЗ КНИГ А ИМЕННО ИЗ ГОЛОВЫ) сложно подчиненное предложение с любым несклоняемым существительным и разобрать это предложение)помогите сроооочно даю 20 баллов

Русский язык

ПРИДУМАЙТЕ НЕ ИЗ КНИГ А ИМЕННО ИЗ ГОЛОВЫ) сложно подчиненное предложение с любым несклоняемым существительным и разобрать это предложение)помогите сроооочно даю 20 баллов

Автор: Гость