ПРИДУМАЙТЕ НЕ ИЗ КНИГ А ИМЕННО ИЗ ГОЛОВЫ) сложно подчиненное предложение с любым несклоняемым существительным и разобрать это предложение)помогите сроооочно даю 20 баллов

Русский язык
ПРИДУМАЙТЕ НЕ ИЗ КНИГ А ИМЕННО ИЗ ГОЛОВЫ) сложно подчиненное предложение с любым несклоняемым существительным и разобрать это предложение)помогите сроооочно даю 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ночью был сильный дождь, но сейчас солнечная погода.
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