Составьте словосочетания на тему "АРКТИКА"

Русский язык
Составьте словосочетания на тему "АРКТИКА"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В Арктике холодно ,,,,,,,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маляр за 6 ч работы может покрасить 24 метра квадратных стены, а его ученик 18 метра квадратных . Какую площадь они смогут покрасить за 8 ч, работа...
Ответить
Химия
Процессу диссоциации нитрата железа 3 соответствует уравнение
Ответить
Биология
Определите по описанию гриб: шляпка 8-15 см в диаметре белая.пластинки розоватые,пр?? созревании темно -коричневые.Ножка 5-9см высотой ,1-2см ширин...
Ответить
Русский язык
ПРИДУМАЙТЕ НЕ ИЗ КНИГ А ИМЕННО ИЗ ГОЛОВЫ) сложно подчиненное предложение с любым несклоняемым существительным и разобрать это предложение)помогите ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста 421 номер если ответите помогу вам
Ответить