Составьте словосочетания на тему "АРКТИКА"
Русский язык
Составьте словосочетания на тему "АРКТИКА"
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Гость:
В Арктике холодно ,,,,,,,
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