Процессу диссоциации нитрата железа 3 соответствует уравнение

Химия
Процессу диссоциации нитрата железа 3 соответствует уравнение
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Гость:
4Fe(NO3)3=2Fe2O3+12NO2+3O2
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