В 9:15 минут утра из посёлка Таёжный и от лагеря Геологов навстречу друг другу выехали вездеход грузовик в 11:15 минут они встретились. какое расстояние между поселком Таежный лагерь Геологов если вездеход двигался со скоростью...
Математика
В 9:15 минут утра из посёлка Таёжный и от лагеря Геологов навстречу друг другу выехали вездеход грузовик в 11:15 минут они встретились. какое расстояние между поселком Таежный лагерь Геологов если вездеход двигался со скоростью 40 километров в час, а грузовик со скоростью 50 километров в час.?
Ответ(ы):
Гость:
1) 40+50=90 км/ч - Скорость сближения 2)11ч 15мин - 9с 15мин = 2 часа - Были в пути 3) 90 * 2= 180 км- Расстояние
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