В 9:15 минут утра из посёлка Таёжный и от лагеря Геологов навстречу друг другу выехали вездеход грузовик в 11:15 минут они встретились. какое расстояние между поселком Таежный лагерь Геологов если вездеход двигался со скоростью...

Математика

В 9:15 минут утра из посёлка Таёжный и от лагеря Геологов навстречу друг другу выехали вездеход грузовик в 11:15 минут они встретились. какое расстояние между поселком Таежный лагерь Геологов если вездеход двигался со скоростью 40 километров в час, а грузовик со скоростью 50 километров в час.?

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