Реши уравнения с проверкой б-34=129 у*3=54 с-67=4033 90*к=270 185-м=93 р850=3500 940-н=167 б:40=900 185-м=93 х:300=450 7044-к=3850 н:8=7600 38:а=2 57:z=19 163920:t=8
Математика
Реши уравнения с проверкой б-34=129 у*3=54 с-67=4033 90*к=270 185-м=93 р850=3500 940-н=167 б:40=900 185-м=93 х:300=450 7044-к=3850 н:8=7600 38:а=2 57:z=19 163920:t=8
Ответ(ы):
Гость:
1)b-34=129 b=129+34 b=163 проверка 163-34=129 2)у*3=54 у=18 проверка 18*3=54 3)С-67=4033 с=4100 проверка 4100-67=4033 4) 90*к=270 к=3 90*3 равно 270 5)
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